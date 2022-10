Programa completo Mesa BLU 7 de diciembre de 2014

Gobierno desmiente supuestas condiciones de Farc para reiniciar diálogos: Fuentes oficiales del Gobierno Nacional desmintieron y calificaron como “delirante” y “Falsa” la información publicada por el senador Álvaro Uribe Vélez sobre unas presuntas exigencias de la guerrilla de las Farc, en cabeza de alias Iván Márquez, tendrían para continuar con los diálogos e iniciar el desescalamiento del conflicto.

Publicidad

Colombia necesita reconciliación política con diálogo y concertación: Santos: El presidente Juan Manuel Santos, en la inauguración del puerto multipropósitos Puerta Brisas, hizo un llamado a la reconciliación en el país y dijo que no solo es la reconciliación que se está tratando de hacer con las Farc, sino que el país necesita reconciliación política.

Le di una bofetada a la clase política tradicional: Lucho, el exconcejal lustrabotas: El exconcejal de Bogotá, Luis Eduardo Díaz, conocido por sus humildes inicios como lustrabotas, habló en Mesa BLU sobre su experiencia en la política y aseguró que planea volver a lanzarse al Concejo de Bogotá, pues asegura que “nunca he hecho algo sin terminarlo y en el Concejo de Bogotá no he terminado”.

Publicidad

Jorge Durán, investigado por el carrusel, hizo que me destituyeran: Luis Eduardo Díaz: El exconcejal de Bogotá Luis Eduardo Díaz habló en Mesa BLU sobre el episodio de su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, algo que derivó de un incidente sufrido por su hija en 1982.