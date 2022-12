¿Qué lleva a alguien a convertirse en un asesino en masa?

“Lo que uno encuentra es que son superados por una serie de situaciones que no las puede manejar y llegan el momento en que sencillamente estallan”, dijo.



Agregó que es diferente un asesino en serie a un asesino en masa.



“Un asesino en serie es una persona que escoge un tipo particular de víctima y mata de manera sistemática por una motivación muy específica”, explicó.



En el caso de Campo Elías, Olaya manifestó que Pozzetto era un sitio que a él le generaba un cierto grado de bienestar y confort y por eso escogió ese sitio.



“Él sencillamente él lo que estaba era desatando una furia y quería acabar con todo”, explicó.



Olaya agregó que el fenómeno de los asesinos en masa se está volviendo bastante frecuente en el mundo, a tal punto que en escuelas de Estados Unidos, ya hay manuales para actuar en caso de un tiroteo.



“Este tipo de situaciones no se pueden prever porque simplemente estallan en cualquier momento”, indicó.