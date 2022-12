¿Qué son las constelaciones familiares y cuál es su importancia? Experta explica

La experta en programación neurolingüística, coaching ontológico y constelaciones familiares Angélica Carrillo estuvo en diálogo con BLU Radio explicando de qué se trata la terapia para romper con ataduras que vienen generación tras generación y a la vez, reconocer lo positivo que los ancestros nos han legado.

“Las constelaciones familiares son para algunos una terapia, para otros una ciencia, una filosofía de vida que nos lleva al ordenamiento del sistema familiar. Nacemos bajo un sistema familiar donde a veces se nos representan ciertas situaciones y las vemos como unos mandatos”, aseguró Carrillo.

“Nacemos con dos maletas: una llena de bendiciones que nos facilitan ciertas situaciones, que nos hacen viables y exitosos para otras y la otra maleta es nuestras implicaciones y lealtades, aquellas situaciones que no son tan fáciles pero son a través de las cuales venimos a crecer, un deber para con nuestro sistema porque atrás se han sucedido situaciones que han puesto en desequilibrio la balanza de la vida, entonces tienen que nacer hacia adelante los descendientes y venimos a reparar ciertas situaciones”, añadió.

¿Cómo identificar patrones familiares y transformarlos?

La experta explicó que cada cual hereda hábitos y conductas hasta de cinco generaciones atrás y esa información instalada en el inconsciente tiene un gran impacto en el diario vivir.

A la hora de intentar transformar los patrones es necesario hacerlo desde una óptica de la comprensión y la humidad, más que desde la resistencia.

“Las constelaciones familiares empiezan a trabajar desde el reconocimiento cuando nosotros somos capaces de mirar hacia atrás y ver desde dónde hemos venido y todo lo que ha sucedido para que estemos acá (…) venimos a despertar y poderlo hacer diferente, pero solo cuando dejamos de juzgar esos antiguos patrones, esas maneras de nuestro origen”, afirmó.

“Las cadenas transgeneracionales se rompen en un lugar de humildad. Venimos de dos linajes, materno y paterno. ¿Dónde están nuestros eventos para sanar? ¿Qué me cuesta más, la familia paterna o materna? En lo que cuesta están las oportunidades para sanar y romper patrones que vengo representando en mi vida, ¿qué no me gusta de mi mamá o mi papá? Eso es lo que tengo que sanar”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa:

