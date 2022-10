¿Qué son los trastornos del sueño y cómo afectan su salud?

Miguel Dávila, neurólogo y médico del sueño, habló En BLU Jeans, de BLU Radio, sobre los trastornos del sueño y cómo afectan la salud.

El neurólogo aseguró que los trastornos del sueño empiezan desde la misma cuna y pueden tener variedad de causas que van desde “la herencia familiar hasta por culpa de las pantallas de dispositivos electrónicos que siempre están encendidas”.

Dijo que, pese a que las personas no lo notan en la mayoría de las oportunidades, los ciclos de sueño duran aproximadamente 90 minutos, “y uno medio se despierta, solo que muchas veces no lo recuerda o no alcanza a despertarse del todo”.

Explicó que las personas no recuerdan muchas de las cosas que pasan durante la noche mientras duermen pues “la memoria está apagada en ese proceso”.

Afirmó que cuando no se concilia el sueño de forma correcta al día siguiente se puede presentar irritabilidad y otros efectos diurnos que pueden afectar la rutina.

