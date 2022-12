¿Qué tipo de regalos se deben dar en época decembrina?

Llegó diciembre y con este mes la mejor época para entregar detalles. La experta en regalos Helena Caballero habló en En Blu Jeans sobre los detalles que se deberían o no dar por diversos motivos, los cuales siempre son símbolo de representar algo, ya sea el cariño, el interés o incluso la conveniencia.

"Ciertos regalos fuerzan a la persona que recibe, a usarlos, un ejemplo claro puede ser un cuadro, ya que si es una persona cercana esto fuerza a ponerlo en el hogar, así que precisamente hay que saber que dar dependiendo cuanto se conoce a la otra persona ", comentó.

Por otro lado, la experta aclaró lo que es o no prudente regalar dependiendo la época.

"Es importante que no sea algo intimo, es decir, se podría regalar un libro si uno ve que le gusta leer o la persona lo ha dicho en algún momento o también una crema si es una mujer, hay que tener en cuenta que un regalo es un festejo a esa persona, es una forma de decirle que la quieres, así mismo, la manera en la que uno lo entrega es igual de importante al regalo", indicó.

¿Qué no hacer al momento de dar un obsequio?

"Cuando se da un regalo muy costoso a alguien que no esta en la misma situación económica que uno, es un paso en falso, ya que tiende a que la persona que reciba se sienta incomoda o incomodo por no poder responder igual", aclaró.

Caballero, indicó también lo que no seria prudente al momento de dar un regalo que tenga un mensaje, es decir, alguna indirecta tras el regalo.

"Esos tipos de detalles depende de la confianza y la cercanía que se tenga con la persona que va a recibir, si es alguien cercano, no hay ningún inconveniente, si no lo es, es mejor no hacer nada, ya que eso se puede ver mal", comentó.

¿Regalar dinero es buena idea?

"Se podría preguntar a la persona, si decide que prefiere la plata, se da o en caso de que no, puede que se le de el regalo normal en un sobre, es decir el dinero cuando no se conoce los gustos de la persona", indicó.

