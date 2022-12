Radiohead dice que no ha demandado a Lana Del Rey por plagio de ‘Creep’

La compañía discográfica que publica los trabajos la banda británica Radiohead, Warner/Chappell, negó este miércoles que haya interpuesto una demanda por supuesto plagio contra la cantante estadounidense Lana Del Rey, tal como había afirmado la artista en Twitter.

"Como editores de la música de Radiohead, es cierto que hemos establecido un diálogo desde agosto del año pasado con los representantes de Lana Del Rey", señaló un portavoz de la compañía en un comunicado publicado por la revista Rolling Stone, en el que se subraya que "no se ha abierto ningún proceso legal".

Con todo, esa fuente sostiene que "está claro" que hay versos de "Get Free" -uno de los temas del último álbum de Del Rey, "Lust For Free"- que "utilizan elementos musicales" que se repiten en "Creep", tema que Radiohead publicó como sencillo en 1992.

El portavoz de la discográfica afirmó que han pedido que esas semejanzas sean "admitidas" por la compañía de Lana Del Rey, "en favor de los autores de 'Creep'".

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual les ha llegado a ofrecer un 40 % de sus réditos por derechos de autor.

El portavoz de Warner/Chappel dijo que no aspiran a quedarse "el cien por cien" de los derechos de "Lust For Free", como aseguró Del Rey en las redes sociales.

De manera paradójica, el propio grupo británico fue acusado en su día de plagio por el parecido de "Creep" con "The Air That I Breathe", una canción de The Hollies compuesta en 1974 por Albert Hammond y Mike Hazlewood.

En ese caso se llegó a un acuerdo y la disputa se solucionó incluyendo a los autores en los créditos y dividiendo los ingresos por derechos de autor.