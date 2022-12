Razones por las que los hombres no tienen pareja

“No son todos, de pronto podríamos decir que la mayoría”, aclaró.

Publicidad

“Es muy probable que lo que ocurra es: primero, dónde la mujer busca al hombre y qué tipo de hombre está buscando”, añadió.

Muchas veces los hombres se niegan a estar con alguien es por temor a que les rompan el corazón, pues ya han tenido una mala experiencia en el pasado y no quieren pasar nuevamente por lo mismo.

Publicidad

“Es como a la persona que el perro lo mordió una vez, entonces queda con miedo a los perros. Aunque también puede ser que simplemente puede no gustarle el compromiso, y al decir que no le interesa una relación lo que hace es que las mujeres se interesen mucho más en él”, explicó.

Publicidad

“Si un hombre quiere tener éxito lo primero que tiene que decir es: a mí no me interesan las mujeres, yo no quiero casarme”, agregó.

¿Cuándo es más usual que el hombre busque estabilidad?

Publicidad

“Cuando ve que ya lo que le viene es el descenso de su vida”. Ya el hombre pasó por la etapa de vivir aventuras y llega el momento en el que quiere seguridad, que es lo que en la mayoría de los casos es lo que busca la mujer desde un principio.

Publicidad

Escuche en este audio los demás motivos por los que los hombres no se comprometen, explicado por el especialista.

Publicidad