Reacciones encontradas tras anuncio de Santos sobre plazo al proceso de paz

El senador Iván Cepeda aseguró que el reciente anuncio del presidente Juan Manuel Santos ratifica lo que está sucediendo entre el Gobierno y las Farc en la mesa de negociaciones de La Habana. (Lea también: Santos pone plazo hasta noviembre para definir si sigue o no proceso con Farc )

“Una estrategia que apunta a un desenlace exitoso de las conversaciones y creo que eso es fundamental. Que le da un impulso decisivo al proceso”, indicó.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, aseguró que con ese anuncio de avances en el cese al fuego bilateral, el país da una vuelta al pasado.

“Ha sido un fracaso, tanto la tregua que no fue cumplida por las Farc, siguieron delinquiendo, siguieron narcotraficando, siguieron extorsionando, y el desescalonamiento por parte del Ejército”, dijo.

Frente al plazo que el mandatario dio a las Farc de cuatro meses para definir si continuaba o no las negociaciones, Cepeda dijo que no debe entender como un ultimátum sino propuestas que apuntan a los acuerdos entre las partes. Por su parte, Rangel aseguró que al término de ese tiempo se comprobará que la guerrilla no ha cumplido.