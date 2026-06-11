Recomendaciones para no caer en fraudes digitales a la hora de hacer el pago de su seguridad social

Cada vez más colombianos utilizan plataformas digitales para realizar pagos y trámites, entre ellos el pago de la seguridad social. Sin embargo, el crecimiento de estas herramientas también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude que afectan especialmente a quienes realizan este tipo de procesos por primera vez.

De acuerdo con cifras del Centro Cibernético Policial, durante 2025 se registraron más de 64.000 denuncias por estafas digitales en Colombia, una situación que mantiene en alerta a usuarios, empresas y operadores de información.

Una de las modalidades más frecuentes consiste en dirigir a las personas hacia páginas web falsas que aparentan ser canales oficiales de atención. Posteriormente, los usuarios son contactados a través de WhatsApp por perfiles que utilizan logos, imágenes y elementos visuales de marcas reconocidas para generar confianza y obtener información personal o financiera.

Trabajadores tendrán cambio clave al llenar la planilla de seguridad social: pocos lo saben Foto: ImageFx

Frente a esta situación, Gabriel Villegas, gerente del operador de información Miplantilla , indicó que los casos suelen concentrarse en las personas que realizan sus pagos por primera vez.



“Por lo general, este tipo de situaciones se concentran principalmente en personas naturales e independientes que realizan sus pagos por primera vez y buscan opciones rápidas de atención. La mejor forma de enfrentar este tipo de fraude es la prevención”, señaló Villegas. El directivo también hizo un llamado a verificar siempre la autenticidad de los portales utilizados antes de suministrar cualquier dato personal.

“Nuestro llamado es a que los usuarios verifiquen siempre que están en el portal oficial y no entreguen información sensible a través de enlaces o contactos no verificados”, agregó.

Entre las principales señales de alerta que han sido identificadas por los expertos se encuentran las direcciones web con errores ortográficos, mensajes que presionan para realizar pagos inmediatos, solicitudes de claves o códigos de verificación, así como redirecciones a métodos de pago no reconocidos e incluso canales no autorizados.

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Las recomendaciones incluyen escribir directamente la dirección web en el navegador, comprobar que el sitio cuente con protocolo de seguridad HTTPS y desconfiar de enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o códigos QR de procedencia desconocida.

Por último, Miplantilla y Compensar reiteraron que mantienen todos los mecanismos de monitoreo y campañas de prevención para lograr reducir los riesgos asociados al fraude digital, insistiendo en que la verificación y la denuncia oportuna siguen siendo las principales herramientas de protección para los usuarios.