Reconocida actriz de cine para adultos se arrepiente de su participación en la industria

La reconocida actriz de cine para adultos Amara Maple, más conocida como Lana Rhoades, ha generado controversia al expresar públicamente su arrepentimiento por su participación en la industria del entretenimiento para adultos. La actriz, quien alcanzó la fama en 2016 y se convirtió en una de las estrellas más buscadas en plataformas digitales, reveló en una entrevista reciente sus motivos para abandonar esta carrera y su deseo de eliminar todo su contenido relacionado en redes sociales.

En una entrevista en el podcast 'Three Girls One Kitchen', Lana Rhoades habló sobre los motivos detrás de su retiro, y resaltó, principalmente, las preocupaciones sobre su salud mental. La actriz reveló detalles impactantes sobre las experiencias traumáticas que enfrentó durante el rodaje de algunas escenas, incluidas situaciones de humillación extrema que afectaron su bienestar emocional.

Además, Lana Rhoades compartió cómo ciertas escenas la dejaron sintiéndose avergonzada y arrepentida, especialmente aquellas que cruzaron límites personales y la expusieron a situaciones degradantes. “Tenía que hacerlo o probablemente me habría llevado al punto de suicidarme. Porque hacia el final, comencé a tener ataques de pánico antes de las escenas porque realmente no quería hacerlas y no sabía cómo decir ‘no, no quiero hacer esto’”, contó.

Lana Rhoades Foto: Instagram

Sin embargo, el arrepentimiento de Lana Rhoades va más allá de las experiencias traumáticas en el set. En una entrevista en el canal de YouTube 'BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards', la actriz reveló que su decisión también se vio influenciada por las condiciones económicas de la industria. Además, afirmó que, a pesar de su fama, no estaba siendo justamente compensada por su trabajo, mientras que ahora disfruta de una situación financiera mucho más próspera fuera de la industria.

En medio de su arrepentimiento y búsqueda de redención, Lana Rhoades se ha comprometido a eliminar su contenido relacionado con la industria del cine para adultos de las plataformas digitales. Además, expresó su deseo de recuperar su dignidad y respeto, reconociendo los errores de su pasado.