Reconocida influencer fue víctima de brutal robo mientras transmitía en vivo

Un hecho de inseguridad en Latinoamérica se volvió viral en redes sociales el pasado 11 de diciembre. La reconocida influencer Milica, de Argentina, fue víctima de brutal robo cuando hacía una transmisión en vivo con su celular al interior del carro de un amigo suyo cuando dos ladrones en moto se llevaron el dispositivo.

Pero, aunque parezca un robo "normal", el hecho que dejó preocupados a todos los seguidores de la argentina fue la forma en que el ladrón rompió, brutalmente, el vidrio del vehículo para poderse llevar el celular. De hecho, en el clip que se volvió viral en redes sociales, se ve cómo llegan estos dos hombres en moto y con un objeto corto punzante rompen esa ventana para escapar con el télefono.

Este es el video de brutal robo a Milica

"Milica":

Por el robo que sufrió @milica_yb durante un stream pic.twitter.com/Wq2qtv33cu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 11, 2024

Si bien el hecho no pasó a mayores y solo perdió su dispositivo, sí dijo que sufrió algunas lesiones por los vidrios, pero todas menores y sin riesgo de presentar problemas de largo plazo. Asimismo, le agradeció a todos sus seguidores por la preocupación y en forma de broma dijo que "primer y último IRL", pues esta práctica se basa en transmitir y hablar con seguidores por calle. Pero el intento a la argentino no le salió tan bien cuando recorrió Buenos Aires en este diciembre.

"Es once hermana, es literalmente zona de gaza, y es una pelotudez comparar Argentina con Europa", "Lo peor que ni en la calle andaba"; "Si no le hubiesen roto el vidrio pensaría que estuvo armado"; "Eso te pasa cuando crees que tenes calle pero en realidad no", fueron algunos comentarios por este hecho en redes sociales. Sin embargo, algunos creen que sería un robo falso al igual que la reacción y sería una promoción al vehículo de su amigo, pero esto no ha sido confirmado.