Reconocido cantante sufrió brutal caída en pleno concierto y hay video: lo hospitalizaron

El reconocido cantante argentino Paco Amoroso, parte del dúo musical Paco Amoroso & Ca7riel, vivió un momento inesperado durante un concierto en la Ciudad de México que lo llevó directamente al hospital.

En un video publicado por el propio artista en su cuenta de Instagram, se puede observar el preciso instante en que, mientras ofrecía una presentación llena de energía, dio un mal paso hacia atrás y cayó desde el escenario. La aparatosa caída generó preocupación entre los asistentes y rápidamente fue atendido por personal médico.

Horas después del accidente, Paco Amoroso compartió con sus más de 654 mil seguidores imágenes que revelaron cómo vivió este incidente. En la publicación se le ve en el hospital, sentado en una silla de ruedas y con una bata blanca, mientras recibía suero intravenoso. A pesar de la gravedad del accidente, el cantante mantuvo su característico buen humor y se mostró sonriente.

En otra imagen, el artista mostró una videollamada que realizó desde el hospital, probablemente para tranquilizar a sus amigos y seres queridos. En su mensaje, Paco confirmó que, afortunadamente, no sufrió fracturas ni lesiones graves.

“Mi carita antes que me digan que no me fracturé nada. Gracias Ciudad de México, ¡estuvo increíble! Esto sigue”, escribió, dejando claro que planea continuar con los compromisos del grupo.

Aquí el video:

La publicación recibió miles de comentarios de fans y colegas preocupados por su salud, así como muestras de apoyo tras el accidente. “Hasta fracturado se te ve feliz amigo haha un abrazo y ánimo ❤ ️”, “Se me cayó un ídolo”, “Un tropezón no es caída”, “A eso yo le llamo caer con estilo. Que bueno que estés enterito”, “Solo provoca ir a abrazarte 😭”, “Un tropezón no es caída”, son algunos de los comentarios que le dejaron amigos y colegas.