Reconocido influencer podría perder la movilidad de su mano derecha por este juego

Jorge Iván Hernández Ramírez, conocido en redes sociales como Sonrixs, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras un inesperado accidente que lo llevó al quirófano.

Desde la cama de un hospital y con el brazo enyesado, el creador de contenido compartió con sus millones de seguidores la dura realidad que podría cambiar su vida para siempre: la posibilidad de perder la movilidad de su brazo derecho, una situación que pone en riesgo no solo su salud física, sino también su carrera como influencer.

¿Qué sucedió?

El tiktoker mexicano, reconocido por su estilo único de humor y su relación con la canadiense Kim Migneault, relató que el incidente ocurrió mientras compartía un momento familiar. Participaba en el popular juego conocido como “las vencidas”, también llamado “fuercitas” en México y “pulsadas” en Colombia, una actividad que para muchos resulta inofensiva. Sin embargo, lo que comenzó como un juego amigable terminó con su brazo derecho fracturado en tres partes.

“Los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes. Me gustaría que todos supieran los riesgos porque yo no lo sabía y me podría cambiar la vida para siempre”, afirmó Jorge Iván en un video emotivo que publicó en su cuenta de Instagram, donde relató cada detalle de lo sucedido y mostró su brazo inmovilizado.

Publicidad

El creador de contenido explicó que fue sometido a una compleja cirugía de cinco horas en la que los médicos tuvieron que colocarle once tornillos y una placa metálica que va desde el hombro hasta el codo. Esta placa, que permanecerá en su cuerpo de forma permanente, fue necesaria debido a la gravedad de la fractura. Además, reveló que la lesión también afectó su nervio radial, el cual es responsable de los movimientos más importantes de la mano.

“Tuve la gran suerte de que el nervio no se seccionó, es decir, no se rompió por completo, pero los daños son significativos”, comentó. Los especialistas le informaron que, aunque el nervio no está completamente dañado, su recuperación podría ser lenta y complicada, y existe la posibilidad de que nunca recupere la movilidad total de su mano.