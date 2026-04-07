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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Cero tolerancia al encubrimiento": Iglesia actualiza lineamientos contra abusos en Colombia

"Cero tolerancia al encubrimiento": Iglesia actualiza lineamientos contra abusos en Colombia

La Iglesia Católica en Colombia dio a conocer nuevos lineamientos para enfrentar los abusos, en los que establece la denuncia obligatoria ante autoridades y una política estricta contra cualquier forma de encubrimiento.

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