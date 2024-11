"Dios espera que la luz brille más bajo la gracia que bajo la ley": pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson profundiza sobre cómo vivir bajo la gracia en el contexto cristiano, destacando que en Cristo ya no estamos bajo la antigua ley, sino bajo un nuevo pacto de amor y compromiso con la “ley de Cristo”.

Basándose en Romanos 6:14, Corson recordó que "el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia". Esta gracia, según el pastor, no exime de responsabilidad, sino que implica una vida de mayor dedicación y justicia que refleja el corazón de Dios, superando incluso las obras de aquellos que vivieron bajo la ley.

También resaltó cómo Jesús redefine los mandamientos de la ley antigua, llevándolos a un nivel más alto bajo la gracia. Jesús instruye, por ejemplo, a no solo evitar el asesinato, sino también a evitar el enojo y la injuria hacia los demás, enseñando que el enojo y las ofensas también son juzgados (Mateo 5:21-22).

