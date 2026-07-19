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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / El llamado a vencer el mal haciendo crecer el bien en la vida diaria: monseñor Rafael de Brigard

El llamado a vencer el mal haciendo crecer el bien en la vida diaria: monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard reflexionó sobre la parábola del trigo y la cizaña, invitando a vencer el mal con el bien, vivir con esperanza y construir el Reino de Dios desde el amor y la misericordia.

Fe Oración
Oración
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a detenerse, reflexionar y dejar que la Palabra de Dios oriente las decisiones cotidianas. A partir de la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13), explicó que la vida está marcada por la convivencia entre el bien y el mal, la esperanza y la dificultad, pero que el llamado del cristiano no es caer en el pesimismo ni en los juicios apresurados, sino trabajar para que el bien crezca y transforme la realidad.

El prelado destacó que la misión de los creyentes consiste en sembrar bondad, justicia, misericordia y esperanza en medio de un mundo donde también existen el pecado y la injusticia. En ese sentido, animó a vivir con prudencia, discernimiento y coherencia, oponiéndose al mal no desde la violencia o la exclusión, sino mediante el testimonio de una vida inspirada en el Evangelio.

Finalmente, monseñor De Brigard recordó que la vida cristiana es un proyecto de construcción del Reino de Dios, con la esperanza de llegar al encuentro definitivo con el Señor llevando como fruto una existencia marcada por el amor y el servicio.

Escuche la reflexión completa aquí:

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