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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "La prueba reina de la fe es el diario vivir": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

"La prueba reina de la fe es el diario vivir": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invitó a escuchar e interiorizar la palabra de Dios para dar frutos en la vida diaria y recordó que la verdadera fe se refleja en las obras y el amor al prójimo.

Fe Oración
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Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los fieles a convertirse en "tierra buena" para que la palabra de Dios dé fruto en sus vidas. A propósito del Evangelio de San Mateo sobre la parábola del sembrador, explicó que la fe crece cuando las personas escuchan, comprenden e interiorizan el mensaje de Cristo, transformándolo en acciones concretas. "Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué me dice a mí?, ¿qué me enseña a mí?", afirmó.

Durante su mensaje, el sacerdote destacó que Jesús fue, ante todo, un maestro de la palabra y recordó que el cristianismo no consiste únicamente en conocer la doctrina, sino en vivir conforme al ejemplo de Cristo. También advirtió sobre los obstáculos que impiden que el mensaje de Dios eche raíces, como las preocupaciones cotidianas, las riquezas o la falta de perseverancia. "La prueba reina de la fe es el diario vivir", señaló, al insistir en que un verdadero creyente se reconoce por su justicia, misericordia, solidaridad y amor al prójimo.

Monseñor De Brigard concluyó con un llamado a mantener la esperanza y permitir que la palabra transforme el corazón de cada persona. "La semilla que cayó en tierra buena significa aquel que oye la palabra y la comprende", recordó, al tiempo que animó a los oyentes a abrirse a la gracia de Dios y a trabajar para que el Reino de los Cielos se haga realidad en la vida cotidiana.

Escuche la reflexión completa aquí:

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