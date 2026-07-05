Es a través de Cristo que conocemos a Dios: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard centró su mensaje en el Evangelio de Mateo (11, 25-30), destacando que Jesucristo es la manifestación plena del amor de Dios hacia la humanidad. El sacerdote explicó que la fe encuentra su mayor sentido al reconocer que Dios acompaña a sus hijos en medio de las dificultades y que, a través de Cristo, revela su misericordia, su cercanía y su deseo permanente de ofrecer esperanza. Asimismo, recordó que el mensaje del Evangelio está dirigido especialmente a quienes conservan un corazón sencillo y abierto a la acción de Dios.

Durante su reflexión, De Brigard afirmó que la sencillez no es una condición intelectual, sino una actitud espiritual que permite reconocer la necesidad de Dios y confiar plenamente en Él. En ese sentido, señaló que conocer a Jesucristo es también conocer el rostro del Padre, quien no abandona a la humanidad en medio del cansancio, el sufrimiento o la incertidumbre. Retomando las palabras de Jesús, invitó a acudir a Él para encontrar descanso y fortaleza frente a las cargas de la vida cotidiana.

Finalmente, el sacerdote animó a los creyentes a fortalecer su fe contemplando la persona de Cristo, cuya vida, muerte y resurrección revelan el proyecto de salvación de Dios para toda la humanidad. También hizo un llamado a vivir la solidaridad con quienes más sufren, especialmente con el pueblo venezolano, invitando a apoyar las iniciativas humanitarias impulsadas por la Iglesia como una expresión concreta del amor cristiano.

Escuche la reflexión completa aquí: