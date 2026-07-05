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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / El reino de Dios se ha acercado: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El reino de Dios se ha acercado: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos afirmó que el Reino de Dios se establece en el corazón mediante el arrepentimiento genuino, la fe en Jesucristo y una vida transformada.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Durante su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a los oyentes a comprender que el Reino de Dios no es una realidad distante, sino una experiencia que comienza en el corazón de quienes deciden rendir su vida a Dios. Basado en Mateo 6:10, explicó que la petición "Venga tu reino" implica permitir que Dios gobierne la voluntad de cada persona mediante una decisión libre y consciente. Según señaló, el ser humano fue creado para reinar junto a Dios, pero solo mediante la fe, el arrepentimiento genuino y el nuevo nacimiento puede recuperar esa relación y experimentar la plenitud de su propósito.

Castellanos hizo énfasis en la diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento, asegurando que este último produce una transformación profunda y un cambio de dirección en la vida. A través de ejemplos bíblicos como David, el hijo pródigo y el apóstol Pablo, destacó que reconocer el pecado delante de Dios y perseverar en el regreso al Padre abre el camino para que el Reino de Dios se establezca en el interior de cada creyente. "El Reino de Dios tiene que estar establecido en nuestro corazón", afirmó, al señalar que Dios respeta el libre albedrío, pero espera una respuesta voluntaria de quienes desean seguirle.

Finalmente, el pastor recordó que la obra redentora de Jesucristo hizo posible que la humanidad volviera a acercarse a Dios y participara de su Reino. Explicó que el nuevo nacimiento permite no solo comprender los propósitos divinos, sino también vivir bajo la autoridad de Dios, quien continúa obrando con poder, sanando y transformando vidas.

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