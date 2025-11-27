En vivo
Religión  / 'La iglesia que me tocó', el libro que impulsa a los creyentes a enfrentar la crisis de abusos

'La iglesia que me tocó', el libro que impulsa a los creyentes a enfrentar la crisis de abusos

El autor Beto Vargas expone las causas estructurales de los abusos en la Iglesia y llama a los creyentes a abrir conversaciones urgentes para transformar una institución en crisis.

