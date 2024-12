"La Navidad celebra el regalo más grande, la salvación": pastor César Castellanos

La Navidad es un tiempo especial, no solo por las celebraciones, sino por el mensaje trascendental que representa. En palabras del pastor César Castellanos , "la Navidad celebra el regalo más grande que alguien pueda recibir: la salvación a través de Jesús, el Hijo de Dios".

El pastor destaca la profecía de Isaías: "He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa 'Dios con nosotros'" (Isaías 7:14). Este cumplimiento, setecientos años después, muestra la fidelidad divina y su plan eterno de salvación. Jesús no nació en la opulencia de un palacio, sino en la humildad de un pesebre, enseñándonos que Dios busca corazones sencillos y humildes para morar en ellos. Como dijo el pastor: "Él vino a buscar los corazones más sencillos, no los orgullosos ni soberbios".

En Gálatas 4:4-5, recuerda que "cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley", mostrándonos que el propósito de Dios al enviar a su hijo estaba en el cumplimiento perfecto de las escrituras y en la redención de la humanidad.

Escuche la reflexión completa aquí: