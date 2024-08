"Lo que mortifica es estar separado de Dios": reflexión dominical, padre Rafael de Brigard

En esta reflexión, el padre Rafael de Brigard habló de la comunión con Dios por el bienestar, la relación con Dios debe contribuir enormemente a estar bien. Hay personas que piensan que la relación con Dios mortifica la vida y la realidad es q no debe ser asó.

El padre Brigard citó el Salmo treinta 33: "Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren proclamad conmigo La grandeza del Señor ensalce juntos su nombre. Yo consulté al señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzara".

Escuche la reflexión del padre Rafael de Brigard: