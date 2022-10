Me he enamorado terriblemente: el padre Linero se confiesa

El padre Alberto Linero, en entrevista con BLU Radio, habló sobre sus más recientes libros: “Si estás enamorado no te cases” y “Mi venganza es perdonar”.



Al respecto del primero, el sacerdote eudista admitió que sí ha estado enamorado, pero aclaró que eso nunca puso en peligro su ministerio.



“Me he enamorado terriblemente. No tengo miedo de decirlo. He estado dispuesto a dejar todo por enamoramiento”, dijo.



Confesó que se enamoró, siendo sacerdote perdidamente de una mujer, pero que eso lo llevó a fortalecer su sacerdocio.



Sobre “Mi venganza es perdonar” el sacerdote manifestó que “no vale la pena vivir enfermo con un sentimiento de venganza”.



“Estamos hablando de todo tipo de perdón. Perdonar es recuperar la paz perdida”, puntualizó.



Escuche la entrevista completa aquí: