"No dejes que el enemigo se meta entre tú y Dios": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson exhortó a los creyentes a proteger su relación con Dios de las interferencias del enemigo, quien busca debilitar nuestra fe con pensamientos engañosos. Basándose en Apocalipsis 3:20, recordó que Jesús desea una relación íntima con cada uno de nosotros, afirmando: "Estoy a la puerta y llamo; si oyes mi voz y abres, entraré y cenaremos juntos como amigos".

Corson señaló que, así como el enemigo incitó a David a realizar un censo (1 Crónicas 21:1) o a Judas a traicionar a Jesús (Juan 13:2), el enemigo hoy pone pensamientos como “Dios no te ama” o “tu oración no sirve”, buscando crear brechas entre nosotros y Dios.

Corson enfatizó la importancia de estar atentos a los pensamientos que dejamos arraigar en nuestra mente, comparándolos con un sendero que puede convertirse en una autopista si no lo detenemos a tiempo. "No dejes que el enemigo se meta entre tú y Dios", insistió, exhortando a los creyentes a meditar en la palabra de Dios, tal como lo describe el Salmo 1: “Bienaventurado el que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y noche”. Además, advirtió sobre la influencia negativa de predicadores que distorsionan el mensaje de amor y gracia de Dios, recordando que Juan 3:16 declara: "De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda".

