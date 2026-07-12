"No es pecado endeudarse, pero es una tontería": reflexión dominical del pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson dedicó su mensaje a la importancia de evitar el endeudamiento y promover una administración responsable de las finanzas personales desde una perspectiva bíblica. Aunque aclaró que adquirir deudas "no es pecado", insistió en que no corresponde al propósito de Dios para las personas porque limita su libertad y genera angustia. "No es pecado endeudarse, pero es una estupidez", afirmó, al explicar que las deudas forman parte de lo que denominó la "voluntad permisiva de Dios", pero no de su voluntad perfecta.

Durante su enseñanza, Corson citó pasajes de Proverbios, Romanos y Deuteronomio para sostener que el endeudamiento convierte a las personas en "esclavas del prestamista" y puede afectar la estabilidad de los hogares. Asimismo, cuestionó algunas creencias comunes sobre los créditos, como la idea de que endeudarse es la única forma de adquirir vivienda o de construir patrimonio. "No deban nada a nadie", recordó, citando Romanos 13:8, y añadió que el camino que propone Dios es el ahorro, la disciplina financiera y la confianza en la provisión divina.

El pastor también compartió principios prácticos para salir de las deudas, inspirados en el relato bíblico de la viuda y el profeta Eliseo. Entre ellos, destacó reconocer la situación financiera, buscar la dirección de Dios, involucrar a la familia y priorizar el pago de las obligaciones antes de realizar nuevos gastos. "La prioridad de Dios es: cancela tus deudas", concluyó.

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