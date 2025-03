¿Por qué es importante la oración? Reflexión del pastor César Castellanos

La enseñanza del pastor César Castellanos nos recuerda una verdad fundamental sobre la fe: Dios responde a peticiones específicas. A menudo, oramos con generalidades, pero el relato del joven que aprendió a ser detallado en sus peticiones muestra la importancia de visualizar y declarar con precisión lo que deseamos. "Tú me dices que quieres una bicicleta, pero no me dices qué clase de bicicleta", expresó el Señor, enfatizando que nuestra fe debe ser clara y definida.

Este principio se enlaza con la enseñanza bíblica de Romanos 4:17: "Dios... llama las cosas que no son como si fuesen". Al declarar con certeza lo que Dios ha prometido, aunque aún no lo veamos, estamos activando la fe. El joven pastor del relato, aunque no tenía físicamente la bicicleta, la silla o la mesa, ya las veía en su interior. Su convicción impactó a quienes lo rodeaban y, eventualmente, su realidad cambió.

Así como Abraham contó las estrellas imaginando su descendencia, nosotros debemos visualizar nuestras bendiciones con determinación. No se trata solo de desear, sino de proclamar y creer en la provisión divina.

