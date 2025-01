Regreso a clases 2025: la poderosa oración que sí o sí debe usar para iniciar el año escolar

Con la llegada de un nuevo año escolar , muchos estudiantes y docentes se preparan para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. En este momento de renovación y comienzo, la oración puede ser un poderoso instrumento para buscar la guía y el apoyo de Dios.

Según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos , la oración es "nuestra respuesta a Dios quien nos habla o, mejor aún, se revela el mismo a nosotros". En este sentido, la oración no es solo un intercambio de palabras, sino una relación profunda y personal con Dios.

Publicidad

En la Biblia, el Salmo 138 es un ejemplo de oración de agradecimiento y petición. En este salmo, el rey David expresa su gratitud a Dios por su amor y su fidelidad, y pide su protección y guía en los desafíos de la vida.

Oración para el regreso a clases Foto: Pexels

Oración para iniciar un nuevo año escolar

Querido Dios:

En este regreso a clases encomendamos a estudiantes y maestros a tu Divina Providencia. Que tu Espíritu Santo los ilumine. Que quienes enseñan lo hagan con sabiduría, misericordia y paciencia. Que quienes estudian, valoren y aprovechen el privilegio de poder ir a la escuela y el gran esfuerzo de sus padres y maestros.

Publicidad

Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de volver a clases, porque con ellas, puedo aprender a ser mejor persona, tener los conocimientos necesarios para enfrentar la vida y convertirme en una persona de bien que pueda servir a los demás. Ayúdame a ser puntual, a estar atento y cumplir con mis deberes y tareas. Enséñame a ser cuidadoso y ordenado con mis útiles, tanto en la casa como en el colegio.

Ayúdame a comprender que hay cosas que no dependen de mis papás sino de mí, como la atención, la responsabilidad, la amabilidad y el estudio; así como anotar y hacer las tareas.

Bendice a mis padres para que me ayuden a ser mejor hijo y mejor alumno. Haz que me envíen siempre con su bendición. Ayúdales para que no les falten los recursos, económicos y así puedan proporcionarme todo lo que necesito en mis actividades escolares.

Publicidad

Bendice también a mis maestros para que tengan la mejor actitud. Enséñame a respetarlos. Que mi ángel de la guarda siempre me acompañe y me guíe.

Que pongan todo su empeño en aprender y crezcan en conocimiento y en virtudes, sean buenos y solidarios con sus compañeros, descubran sus propios dones y talentos y sepan ponerlos en tus manos, al servicio de tu reino, para gloria tuya, su santificación y el bien de sus hermanos.

Amén.

Oración para el regreso a clases Foto: Pexels

Publicidad

Esta oración puede ser un punto de partida para buscar la guía y el apoyo de Dios en este regreso a clases 2025. Recuerde que la oración es un diálogo personal y profundo con Dios, y que puede adaptar esta oración a sus propias necesidades y circunstancias.