Tercer Domingo de Adviento: padre Rafael de Brigard invita a compartir y servir con fe

En su reflexión dominical, el padre Rafael de Brigard invitó a los oyentes a vivir el tercer domingo de Adviento como un "amanecer en Dios", un momento de alegría y esperanza mientras nos preparamos para celebrar la Navidad.

Destacó que esta época no solo recuerda el nacimiento de Jesucristo, sino también la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Citando a Isaías, afirmó: “El Señor es mi Dios y salvador, confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor”. Esta confianza, dijo, debe ser una fuente de gozo y gratitud en nuestro camino espiritual.

El mensaje principal giró en torno a las enseñanzas del evangelio de Lucas, donde Juan Bautista responde a la pregunta clave: “¿Qué debemos hacer?”. Según el padre Rafael, estas respuestas son guías prácticas para la vida cristiana. Primero, compartir generosamente: “El que tenga dos capas, que dé una al que no tiene”, señaló, extendiendo esta invitación a compartir no solo bienes materiales, sino también tiempo, cariño y fe. Segundo, ser justos, como Juan instruyó a los cobradores de impuestos: “No cobren más de lo establecido”. Finalmente, usar el poder para servir, recordando que “el poder es para servir a los más frágiles, no para abusar de los demás”.

Escuche la reflexión completa aquí: