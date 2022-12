No activar

Renunció director de UIAF tras publicación de The Economist sobre dinero de Farc El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, renunció a la entidad luego de que concediera una entrevista ‘off the record’ a The Economist, diario que posteriormente publicó un artículo que hablaba que las Farc tendrían una fortuna escondida de más de 33 billones de pesos.