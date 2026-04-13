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Blu Radio  / Sociedad  / Rescatan a un burro que sufría maltrato en Isla Grande: lo usaban como "tiro al blanco"

Rescatan a un burro que sufría maltrato en Isla Grande: lo usaban como "tiro al blanco"

El animal contaba con lesiones en la zona del anca, cascos desgastados y mucosas pálidas, síntomas que podrían estar relacionados con infecciones.

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