Rescatan a un burro que sufría maltrato en Isla Grande: lo usaban como "tiro al blanco"

El caso de Apolo, un burro que fue rescatado en Isla Grande, ha generado indignación entre la ciudadanía de Cartagena debido al maltrato animal que sufren algunas especies en zonas donde la vigilancia es limitada. El equino se encontraba deambulando en notable condición de abandono por la comunidad de Orika y habría sido utilizado como "tiro al blanco", de acuerdo con denuncias ciudadanas que activaron la intervención de las autoridades.

La alerta llegó a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), así como a la Armada Nacional, quienes coordinaron un operativo para ubicar al animal y poder ponerlo a salvo. La reacción fue oportuna y evitó que se siguieran produciendo agresiones contra el burro.

El caso generó rechazo entre organizaciones defensoras de animales, así como entre las autoridades locales, que solicitaron fortalecer los mecanismos de control en territorios donde hay poca vigilancia.

Apolo es un burrito desamparado de 14 años que usaban para practicar tiro al blanco en Islas del Rosario, ¡Una infamia!



Gracias a la denuncia de un ciudadano y a la rápida articulación de nuestra @umataCTG y la @ArmadaColombia, logramos rescatarlo a tiempo.



Será valorado por… pic.twitter.com/k5HSQkOCDK — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) April 12, 2026

Apolo presentaba condiciones de calle

Luego de rescatar al animal, Apolo fue sometido a una valoración veterinaria que dejó ver el nivel de abandono al que había sido sometido. Si bien su aspecto físico indicaba obesidad, también contaba con lesiones en la zona del anca, cascos desgastados y mucosas pálidas, además de presentar lagrimeo constante, síntomas que podrían estar relacionados con infecciones.

Estos hallazgos no solo evidencian posibles agresiones físicas, sino que también dejan en evidencia negligencia prolongada. De hecho, expertos veterinarios consideran que el maltrato animal no solo es el maltrato físico, también está presente en la falta de atención básica, alimentación adecuada y controles de salud.

Publicidad

Apolo ya está a salvo: así fue el rescate de este burro en Isla Grande 🐴



Gracias a la articulación entre la Umata y la Armada Nacional, fue rescatado en Orika un burro que estaba siendo víctima de maltrato. Hoy se encuentra fuera de peligro y bajo cuidado.



Apolo fue… pic.twitter.com/UlMywp1xjE — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 11, 2026

¿Qué le espera al burro?

Luego de que el equino tuviera una evaluación, el animal fue trasladado a Cartagena, en donde se inició su recuperación en la Plaza de Todos, un espacio destinado a la rehabilitación de fauna doméstica en condición vulnerable.

En ese sitio, el animal recibirá atención veterinaria especializada, seguimiento nutricional y cuidados permanentes. Desde la Umata reiteraron que el objetivo no solo es estabilizar su estado de salud, sino también garantizarle una mejor calidad de vida.

Publicidad

Adicionalmente, las autoridades también destacaron que, una vez culmine su recuperación, Apolo será incluido en un programa de adopción responsable. La idea es encontrarle un hogar que asuma el compromiso de brindarle protección y bienestar al animal.