Restringimos celulares en colegios públicos para proteger salud mental de niños: concejal de Ibagué

En un movimiento pionero para la educación pública en Colombia, Ibagué se ha convertido en la primera ciudad del país en establecer lineamientos para restringir el uso de teléfonos celulares y tabletas dentro de las instituciones educativas oficiales.

El proyecto, sancionado recientemente por la alcaldía, surge como una respuesta a la creciente preocupación por la salud mental y el bajo rendimiento académico.

El concejal Arturo Castillo, principal impulsor de la medida, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el objetivo central de la medida.

"Es mejorar la calidad educativa, proteger la salud mental de nuestros menores y también darle esas herramientas jurídicas a los docentes", indicó.



La iniciativa no es una prohibición arbitraria, sino un marco legal para que cada institución ajuste sus manuales de convivencia. Castillo fundamentó la propuesta en estudios de la UNESCO y la OMS, señalando la urgencia de mejorar los resultados en evaluaciones internacionales.

"Hay que volver a la lectura crítica, hay que volver al análisis, hay que volver a la escritura. Colombia ocupa el puesto 64 entre 81 países en las pruebas PISA", enfatizó el concejal para justificar la necesidad de alejar las pantallas de las aulas.



Foco en menores de 14 años y "recreos con sentido"

La restricción tiene un énfasis especial en los estudiantes de primaria y primeros años de bachillerato. Según el acuerdo, "la restricción opera para menores de 14 años", quienes son considerados los más vulnerables a los riesgos digitales.

Para este grupo, la ciudad implementará los llamados "recreos con sentido", que consisten en actividades de cultura, música y deporte para sustituir el tiempo de pantalla.

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Para los mayores de 14 años, la norma permite el uso de dispositivos durante los descansos, pero mantiene la restricción dentro del salón de clase. No obstante, el acuerdo contempla excepciones claras.

"Las garantías se deben de dar a los menores de 14, que tienen son los que más riesgo corren y los que mayor afectación tienen al acceder a estas plataformas y a estas pantallas digitales", puntualizó el cabildante.



Respaldo de los padres de familia

A pesar de la resistencia inicial de algunos sectores estudiantiles, quienes argumentan una posible vulneración al libre desarrollo de la personalidad, la comunidad adulta ha mostrado un apoyo masivo.

"El 93% de los padres de familia están de acuerdo en que a los menores de 14 años se les restrinja totalmente", reveló Castillo, citando sondeos realizados en la capital tolimense.

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Con esta medida, Ibagué se une a los 69 países en el mundo que ya han legislado sobre este tema, enviando un mensaje al Congreso de la República sobre la importancia de regular la tecnología en entornos escolares para asegurar un mejor futuro para los jóvenes.

Escuche la entrevista aquí: