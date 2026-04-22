Revelan cuáles son los cinco acentos del español más difíciles de reconocer en el mundo

Para muchos, aprender un idioma nuevo es un reto que va más allá de memorizar palabras. Algunos aseguran que lenguas como el chino mandarín o el árabe están entre las más difíciles del mundo por su pronunciación y escritura. Sin embargo, incluso idiomas considerados “más accesibles”, como el español, esconden su propia complejidad, los acentos. Y es que no basta con entender el idioma, también hay que reconocer cómo suena en cada país.

En ese contexto, este jueves 23 de abril se celebra el Día del idioma español, decretado por las Naciones Unidas, en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, una de las obras más influyentes de la literatura universal, una fecha dedicada a poner en valor la riqueza, historia y papel fundamental del español como lengua global.

Frente a esto, un estudio de la plataforma Preply puso a prueba esta habilidad con un juego interactivo que ya suma más de 51.000 respuestas en 101 países.

El ejercicio, desarrollado con la participación de tutores nativos de 21 países hispanohablantes, revela qué tan fácil o difícil es identificar los distintos acentos del español, una lengua oficial en 21 naciones y hablada por millones de personas en todo el mundo.



Los acentos más difíciles de reconocer

Casualmente, el Día del Idioma coincide con el fallecimiento del más prestigioso dramaturgo inglés, William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas compartan el día y que también se celebre el Día del Libro.



Según los resultados del estudio, estos son los cinco acentos del español que generan mayor confusión a nivel global:



Colombia Guatemala Chile Perú Uruguay

Uno de los casos más llamativos es el de Colombia. A pesar de tener más de 50 millones de hablantes nativos, su acento suele considerarse “neutral”, lo que no es verdad, ya que el territorio cuenta con varios acentos dependiendo de la región. Esto, paradójicamente, hace que se confunda con otros con mayor facilidad.



¿Quiénes reconocen mejor los acentos?

El estudio también identificó a los países con mayor habilidad para diferenciar acentos del español. El ranking lo lideran:



Costa Rica Venezuela Colombia Ecuador Noruega

Llama especialmente la atención que este país supere a naciones con larga tradición hispanohablante, lo que refleja cómo el interés por aprender y dominar el español sigue creciendo en distintas partes del mundo.

Hoy en día, cerca del 75 % de quienes hablan español se encuentran en América Latina, por lo que es considerada una región con el principal núcleo de diversidad del idioma.



Los acentos más reconocibles (de más fácil a más difícil)

Equatorial Guinea — 100.0%

Cuba — 95.2%

Ecuador — 86.3%

Venezuela — 83.6%

Spain — 73.8%

Nicaragua — 73.3%

Paraguay — 72.5%

Honduras — 71.4%

Argentina — 68.9%

Paraguay — 68.0%

Panama — 66.7%

Costa Rica — 66.5%

Salvador — 63.7%

Dominican Republic — 63.1%

Mexico — 62.9%

Bolivia — 61.4%

Uruguay — 61.2%

Peru — 58.0%

Chile — 58.2%

Guatemala — 51.6%

Colombia — 35.3%

Los países que mejor distinguen los acentos (basado en la ubicación del jugador)