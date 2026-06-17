Revelan decisión de pareja que tuvo bebé tras confusión de embriones en clínica de fertilidad

Una pareja que recurrió a un tratamiento de reproducción asistida descubrió, meses después del nacimiento de su hija, que la menor no tenía ningún vínculo biológico con ellos debido a un error cometido durante el proceso médico.

A pesar de la inesperada situación, los padres tomaron una decisión que marcará el futuro de la niña.

El caso salió a la luz en Orlando, Florida, donde Tiffany Score y Steven Mills confirmaron que continuarán siendo los padres permanentes de Shea, una bebé nacida el 11 de diciembre de 2025. La determinación fue formalizada tras alcanzar un acuerdo con los padres biológicos de la menor, según documentos judiciales radicados recientemente en el condado de Orange.

La historia se remonta a abril de 2025, cuando la pareja acudió a una clínica especializada en fertilidad para someterse a una transferencia embrionaria. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta después del nacimiento de la niña, momento en el que comenzaron a surgir interrogantes por las diferencias físicas evidentes entre la bebé y sus padres.



Tiffany Score y Steven Mills con su bebé Shea. Foto: Redes sociales

Ante las dudas, decidieron realizar una prueba de ADN. Los resultados confirmaron que Shea no era su hija biológica. El análisis determinó además que la menor tenía ascendencia completamente vinculada al sur de Asia, lo que evidenció que durante el procedimiento se había implantado el embrión de otra familia.

Aunque la noticia representó un fuerte impacto para la pareja, aseguran que nunca contemplaron la posibilidad de apartarse de la niña. En declaraciones conocidas durante el proceso, manifestaron que el amor que sienten por ella es incondicional y que la consideran su hija desde el día en que nació.

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Posteriormente, lograron ubicar a los padres genéticos de la menor e iniciaron conversaciones para definir el futuro de la bebé. Tras varias reuniones, ambas familias alcanzaron un acuerdo de custodia consensuado, cuyos términos específicos permanecen bajo reserva para proteger la privacidad de los involucrados.

De acuerdo con los documentos presentados ante la justicia, Score y Mills conservarán la custodia permanente de Shea. Su abogado, Jack Scarola, señaló que sus clientes también buscan mantener una relación cordial con los padres biológicos y construir un vínculo basado en el respeto y la confianza mutua.

La situación derivó además en una demanda contra el Fertility Center of Orlando y su director, el doctor Milton McNichol. Según la acusación, la clínica fue responsable de implantar el embrión equivocado. El centro médico reconoció errores de laboratorio y de procedimiento, y anunció que cesará sus operaciones.

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Durante una audiencia reciente, la jueza Margaret Schreiber destacó la importancia de que las partes hubieran alcanzado un acuerdo cuando la niña aún se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo.

Mientras avanzan los procesos legales, la pareja informó que ya eligió un nuevo centro especializado para futuros tratamientos de fertilidad. Además, indicó que uno de los embriones que les pertenece será sometido a pruebas de paternidad antes de tomar cualquier decisión.