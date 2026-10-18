Revelan las últimas palabras que dijo cura segundos antes de que le cayera una cruz en plena misa

La muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida este sábado 17 de octubre ha generado conmoción entre los feligreses y usuarios de redes sociales. El sacerdote falleció luego de que una cruz que estaba empotrada en la pared de la iglesia Perpetuo Socorro se desprendiera y cayera sobre él mientras celebraba una misa que era transmitida en vivo.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención tras conocerse el accidente es el mensaje que el religioso compartió con los creyentes pocos minutos antes de morir.

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Durante su homilía, el padre Sánchez reflexionó sobre la muerte, el tiempo que las personas dedican a Dios y la importancia de fortalecer los vínculos con sus seres queridos.

En medio de su intervención, el sacerdote pronunció una frase que cobró especial significado después de lo ocurrido: “Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”.



"Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir".

​Un escalofrío recorre a los creyentes al recordar las últimas palabras del padre Patricio Sánchez.

Minutos después de pronunciarlas en plena misa en Guayaquil, una pesada cruz se desprendió del altar y le arrebató la… https://t.co/Eji1wSorAW pic.twitter.com/R3dz8xUvJW — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026

Durante la homilía, el padre Patricio Sánchez Molinari explicó las lecturas del Evangelio y aprovechó el momento para invitar a los asistentes a pensar en la manera en que utilizan su tiempo y en las prioridades que tienen en sus vidas.

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El religioso señaló que dedicar tiempo a la fe, a los demás y a la familia tiene un valor especial, en comparación con otras actividades a las que las personas suelen destinar sus días.

A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios expresó el sacerdote

Posteriormente, insistió en la importancia de compartir momentos de calidad con las personas cercanas y de fortalecer la relación con Dios. “Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”, agregó.

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Estas palabras fueron pronunciadas aproximadamente tres minutos antes del accidente, según la información compartida sobre la transmisión. La cercanía entre la reflexión sobre la muerte y lo que ocurrió después ha impactado a quienes han visto las imágenes.

El accidente quedó registrado en la transmisión en vivo que se realizaba desde la iglesia Perpetuo Socorro, donde el padre Sánchez se desempeñaba como párroco.

Murió el padre Patricio Sánchez en plena misa en la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil tras aplastarle la cabeza una enorme cruz.



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En las imágenes se observa al religioso mientras celebraba la eucaristía. Cuando una feligresa intervenía, la cruz ubicada detrás del sacerdote se desprendió de la pared y cayó directamente sobre su cabeza.

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El hecho provocó gritos entre las personas que se encontraban en el recinto. La grabación comenzó a difundirse en redes sociales y generó numerosas reacciones por la forma inesperada en que ocurrió el accidente.

Tras lo sucedido, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote mediante un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida del religioso.

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“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló la institución religiosa.