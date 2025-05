¿Revelará su identidad? Esto dijo Camilo Cifuentes, el tiktoker que regala comida en la calle

Camilo Cifuentes, el joven tiktoker de 28 años que se ha ganado el cariño de miles de internautas en Manizales y otras ciudades del Eje Cafetero, es conocido por comprar comida a vendedores ambulantes para regalarla a personas en situación de calle.

En sus videos, grabados siempre con gafas que ocultan su rostro, Camilo muestra cómo llega de sorpresa a diferentes puntos de la ciudad y adquiere decenas de productos para luego entregarlos a quienes más lo necesitan.

En uno de sus más recientes videos, por ejemplo, compró todos los pasteles que una vendedora ofrecía, a pesar de que solo tenía 14 disponibles en ese momento, y le dijo: “Yo afán no tengo”, esperando pacientemente a que ella hiciera los restantes para completar la compra. Sorprendida por el gesto, la joven recibió además dos millones de pesos de parte del tiktoker.

¿Camilo Cifuentes revelará su identidad?

Lo que más llama la atención de sus seguidores es que, a pesar del impacto de sus acciones, Camilo mantiene su identidad en el anonimato. “Hasta que más pueda va a seguir porque yo no quiero ganarme fama. Yo no soy el protagonista, el protagonista son las personas”, dijo el joven en el podcast Chidos.

Cuando le preguntaron cómo puede la gente sumarse a su labor, explicó que la mejor forma de ayudar es apoyándolo en redes sociales: “Sin dudarlo, siguiéndome en las redes sociales, viendo los videos, compartiéndolos. Yo leo todos los comentarios y eso es una ayuda muy inmensa”.

Finalmente, Camilo dejó un mensaje para motivar a quienes deseen sumarse a acciones solidarias: “Que hagan las cosas con amor. Primero, háganlo con amor y no esperen nada a cambio. No se trata de ganar dinero o enriquecerse, sino de ayudar desde el corazón. No necesitas ser la persona más rica ni tener millones para ayudar. Muchas veces, no todo es dinero; un abrazo, un gesto de amor y calor humano son lo más importante. Que prevalezca el amor, siempre ante todo”.