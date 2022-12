“Ridículo” que Colombia busque denunciar a Venezuela ante CPI: Daniel Ortega

(CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de un millar de colombianos. (Lea también: Esta es la cuenta bancaria que abrió el Gobierno para ayudar a los deportados )

"¿Con qué moral Colombia va a acudir ante la CPI, cuando no ha cumplido con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", que definió los límites en el Caribe con Nicaragua, señaló Ortega en un discurso en ocasión del 36 aniversario del Ejército nicaragüense.

"¡Qué empiece Colombia por cumplir el fallo de la CIJ!", exclamó el mandatario nicaragüense. (Vea también: Santos decreta emergencia económica en la frontera por crisis con Venezuela ).

En noviembre de 2012, el máximo tribunal de las Naciones Unidas definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe, dejando bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Bogotá en 2007.

A Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha dicho que ese fallo "no es aplicable y no será aplicable" hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos y que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en la Constitución colombiana.

La Constitución colombiana establece en su artículo 101 que los límites de la nación "solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República".

En su discurso, Ortega calificó de "ridículo" que ahora Colombia pretenda acudir ante la CPI, sin antes acatar a plenitud el fallo de la CIJ por los límites con Nicaragua.

"Ellos que no acatan el fallo. Van a cumplir tres años y no lo acatan. ¡Cumplan con el fallo!. Y entonces tendrán alguna autoridad para poder hablar de ir a cortes internacionales", consideró.

Santos dijo este martes que la Fiscalía colombiana está "considerando seriamente" denunciar ante la CPI a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de centenares de colombianos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cerró hace 14 días el principal punto fronterizo con Colombia dentro de una ofensiva para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares en la región.

Ortega, que es el principal aliado centroamericano de Venezuela, calificó de "medidas legítimas" las adoptadas por Maduro para luchar contra el contrabando.

Una misión de las Naciones Unidas reveló este lunes que de Venezuela han sido deportados 1.100 colombianos, mientras que otros 10.000 han optado por abandonar ese país.

Santos subrayó que su Gobierno irá a todas las instancias internacionales que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los colombianos afectados. EFE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Gobierno anunció más medidas para hacer frente a la creciente demanda de combustible tras el cierre de la frontera.

-Desde la comisión de derechos humanos del Congreso anunciaron su disposición para ayudar en la demanda que estaría adelantando el fiscal contra Nicolás Maduro y su cúpula militar en la Corte Penal Internacional.

-Gobierno confía en que crisis diplomática entre Colombia y Venezuela no afecte la importación de gas desde territorio venezolano a partir de 2016.

-En libertad seguirá el coronel de la Policía Gustavo Chavarro, señalado de asesinar a un menor de edad al noroccidente de Bogotá.

-El ciclismo tiene actividad internacional en sus 4 modalidades. Colombia ganó oro en el Panamericano de Pista y comenzó su participación en el mundial de Ciclomontañismo.

-La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, rechazó dos amparos presentados por el jefe del Estado, Otto Pérez Molina, desaforado ayer y quien buscaba dejar sin efecto el antejuicio en su contra por corrupción. El fallo fue emitido por el alto tribunal tras una reunión que mantuvieron este miércoles los cinco magistrados del organismo.

-China reducirá el número de sus tropas (unos 2,3 millones actualmente) en 300.000 militares, anunció el presidente chino, Xi Jinping, en el discurso que ofreció para dar comienzo al desfile militar en conmemoración de los 70 años del final de la II Guerra Mundial en Pekín.

-Un número aún indeterminado de presuntos miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso pudo haber muerto y cinco integrantes de las fuerzas del orden de Perú quedaron heridos tras un enfrentamiento en la selva montañosa del sur del país, informó hoy el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.