Rifirrafe entre Westcol y el alcalde de Ibagué por comentarios del influencer contra la ciudad

Crece nuevamente la polémica en contra de Westcol , pues el influencer antioqueño es duramente criticado en redes sociales después de lanzar varios comentarios denigrantes en contra de la ciudad de Ibagué, los cuales son rechazados por la habitantes de la capital musical de Colombia.

“Para los de Ibagué que viven en ese hijuepu** hueco, solo quiero que lo sepan y me encanta decirles. Una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mierd*”, expresó Westcol durante una de sus transmisiones en Twitch.

Ey gente de #Ibagué, que opinan de este petardo... sean regionalistas y no ayuden a monetizar a ese imbecil. #WestCol pic.twitter.com/I8VB4bPTQ9 — Daniel Vp (@Villa23_Daniel) March 23, 2023

Los comentarios de Westcol son en referencia a cómo conocen a los colombianos en el exterior, pues, según él, nadie va a preguntar por regiones diferentes a la de Antioquia y la ciudad de Medellín.

De inmediato las palabras del antioqueño llegaron a los oídos de los ibaguereños que rechazaron vehemente sus comentarios, entre estos, el alcalde de la ciudad, Andrés Hurtado, quien declaró al influencer como persona "no grata" en la capital musical.

“Este personajillo desafortunado yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria. Aquí no somos lo que él dijo, somos personas que siguen haciendo esfuerzos por hacer a Ibagué una ciudad competitiva a nivel nacional”, manifestó Hurtado en diálogo con El Irreverente Ibagué.

Los comentarios del alcalde Andrés Hurtado dieron respuesta por parte de Westcol, quien este lunes, 27 de marzo, respondió en su cuenta de Twitter asegurando que por culpa de estos 'clips' ahora no podrá visitar nunca más la capital musical.

Asimismo, el antioqueño volvió a tirar varias pullas en contra de quienes lo critican, pues, según él, no lo conocen y lo único que logran es meterlo en "funas" cada vez que pueden; cabe recordar que en España, el paisa ha estado en el ojo del huracán por comentarios contra JH de la Cruz y algunos creadores de contenido en Europa.

