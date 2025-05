Robaron a Ana del Castillo en pleno concierto y todo quedó en video: "¡No joda!"

Indignación en Purísima, Bolívar, luego de que se hiciera viral un video de la artista Ana del castillo, quien se presentaba en este municipio este sábado, 10 de mayo. Y es que ella tuvo que detener su show al ser víctima de un robo en vivo y al darse cuenta paró para exigir que la respetaran.

"¡Necesito mi teléfono, no joda!", dijo y es que, al parecer, mientras presentaba su show en este municipio alguien del público se acercó y le quitó el teléfono, pero al percatarse de lo sucedido no dudo dos veces en poner su queja exigiendo que lo devolvieran: "¿Quién tiene el teléfono? Yo no voy a dejar que le peguen (...)Hágame el favor y me lleva el celular".

Lo cierto es que en este video no se da detalles de quién, cómo y en qué momento le robaron el teléfono a la cantante de Ana de Castillo, si fue en el escenario o antes de que comenzara su presentación, lo cierto es que ella sí se molestó bastante por lo sucedido y muchos fans de la artista de música vallenata rechazaron lo sucedido.

"Cuánta maldad en contra de Ana por favor ya debemos ser mejores personas"; "Una mujer se respeta como le van a robar el teléfono ana tiene la razón"; "Que falta de respeto con ella, cualquiera se molesta con esa situación", fueron algunos comentarios que causó dicho episodio de la artista.

Asimismo, otras personas mostraron su preocupación por la inseguridad que se presenta en algunas zonas del país, que, incluso, afecta a este tipo de personas y dañan también su trabajo dando espacios amargos.