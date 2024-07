Rodallega se molestó con Juanpis por regalo durante su show: esto fue lo que le dio

Juanpis González, el popular personaje de Alejandro Riaño, logró que en sus entrevistas estén diversos personajes importantes del país. Ahora, el turno fue para Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, que se volvió viral luego de aparecer en el programa del humorista.

Pero el atacante no se volvió viral por lo que dijo durante su diálogo con Juanpis, sino por su cara al recibir un regalo por parte del humorista al comienzo del show, que, al parecer, le molestó al futbolista de Santa Fe.

“Le tenemos un gran detalle, hermano”, dijo el humorista y le entregó la camiseta del Atlético Bucaramanga, equipo con el que perdió la final de la Liga BetPlay, a lo que respondió que igual lo recibía con mucho gusto y, posteriormente, terminó botando la camiseta a un lado del sofá, acción que molestó un sector de la afición leoparda.

En redes algunos hinchas trataron mal al delantero colombiano por este gesto, pues lo consideraron de mal gusto y algo grosero por la institución de la capital santandereana, por tal razón, Rodallega tuvo que explicar lo sucedido en su cuenta de Instagram.

“Primero que todo si es el caso quiero pedir disculpas a los hinchas del Bucaramanga y a la institución por lo sucedido en el programa de Juanpis, no se sientan ofendidos que fue un momento de humor en un programa que se caracteriza por el sarcasmo. El respeto de mi parte estará siempre no solo con ustedes, sino con todos los clubes, aunque no crean conozco mucho su ciudad y en algún momento estuve muy cerca de vestir su camiseta, no confundan el tema porque la final ya es pasado y en su momento hasta en TV los felicité”, dijo el delantero cardenal.

Muchos hinchas santandereanos entendieron la situación y en el video de Juanpis se tomaron un tiempo para felicitar el delantero por su calidad humana, esperando que pronto logre títulos con Independiente Santa Fe.