Ropa de segunda mano: un estilo de moda amigable con el medio ambiente y que aporta estilo propio

Eleonora Morales, creadora de Garage Sale by EM y Lux by EM, habló sobre moda sostenible, la tendencia que promueve la reutilización de ropa.

"Nuestra propuesta como proyecto es, primero, reutilice su ropa, revise su closet, saque lo que lleva años sin reutilizar y lo puede transformar", contó la creadora.

Publicidad

De acuerdo con Eleonora Morales, las creencias erradas de las personas acerca de su vestuario tienen un altísimo costo ecológico que debe parar.

"Siempre decimos: no tengo ropa, no me quiero volver a poner lo mismo, pero hay que perder el miedo a repetir. Repetir está bien. Es algo que siempre estamos diciendo", sostuvo.

Publicidad

"Lo interesante es repetir de una manera distinta. Lo que proponemos es estilizar la moda de maneras diferentes. Para eso hay un millón de opciones", añadió.

Según la creadora, la ropa de segunda mano tiene una ventaja y es que aporta al estilo clásico.

Publicidad

"La ropa de segunda mano nos ofrece la posibilidad de tener estilo, de usar ropa diferente, de distintas épocas, en un mismo outfit. Eso genera un estilo propio y una identidad", sostuvo.

Escuche a Eleonora Morales en En BLU Jeans: