“Salvé la vida de la joven”: ginecólogo que se negó a practicar aborto en Argentina

El médico Leandro Javier Rodríguez, ginecólogo condenado en Argentina por negarse a practicarle el aborto a una joven violada, manifestó, en diálogo con Mañanas BLU, que los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril de 2017 y que para ese momento el embarazo estaba muy avanzado y tenía más de 5 meses (21 semanas y 4 días) de gestación.

Manifestó, además, que recibió a la joven “en un muy mal estado clínico, con fiebre superior a los 39 grados centígrados, con mal estado general y que había consultado un lugar clandestino, donde le dieron pastillas”.

En ese sentido, el profesional de la salud precisó que lo primero que hizo fue mantener a la joven, de 19 años, estable y luego revertir las contracciones que presentaba para no exponer su vida.

Agregó que la joven sí manifestó su interés por interrumpir el embarazo, a lo que él respondió que las condiciones no estaban dadas porque “no se encontraba bien y eso terminaría muy mal para su salud”.

“La buena practica médica explica que cualquier conducta que se tome, sea la que sea, debe contar con las condiciones clínicas apropiadas (…) No se pueden exponer a las pacientes a un innecesario riesgo”, expresó.

Rodríguez explicó reiteradamente que en el caso se presentaron dos situaciones fundamentales: la joven no estaba en las condiciones clínicas adecuadas y se trataba de un embarazo muy avanzado, “lo cual daría lugar al nacimiento de un feto vivo que necesitaría asistencia”.

El proceso legal

El ginecólogo Rodríguez aseguró que el juez no tomó en cuenta la parte médica, sino solamente a la judicial e ideológica.

“No niego los derechos de la joven, los cuales no violé en ningún momento. Evidentemente, es una gran falencia del informe preliminar del juez (…) Me imputaron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, puntualizó.

Insistió que se debe tener en cuenta la parte médica, pues los profesionales de la salud no solo deben tener en cuenta las leyes, sino, además, tienen la obligación de velar por la vida de los pacientes.

