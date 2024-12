¿Sandra Reyes sabía de su cáncer mientras grababa ‘Pedro, el escamoso 2’? Esto dijo Varoni

La partida de Sandra Reyes , recordada por su icónico papel como la ‘doctora Paula’ en 'Pedro, el escamoso', ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento colombiano. En medio de los homenajes y recuerdos, Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral Tavera, habló en una entrevista sobre su experiencia compartiendo escenas con Sandra en la segunda temporada de la exitosa producción, revelando un detalle significativo sobre la salud de la actriz.

Varoni participó en Caracol en Vivo para hablar sobre el legado de Sandra Reyes y su papel en la serie que marcó a toda una generación. Allí, recordó con cariño las escenas que compartió con ella durante la grabación de Pedro, el escamoso 2 y respondió a la pregunta de si Sandra ya conocía su diagnóstico de cáncer durante la filmación.

“Eso se grabó en junio y salió en julio. Ella no sabía y no voy a decir más”, expresó Varoni, dejando entrever que la actriz no estaba al tanto de su enfermedad en ese momento. Sus palabras reflejan la discreción con la que Sandra manejó su vida personal, incluso en medio de una producción tan significativa para su carrera.

Miguel Varoni y su desgarradora reacción a la muerte de Sandra Reyes: esto dijo Foto: Noticias Caracol

Una amistad entrañable y un legado imborrable

La historia de amor entre la ‘doctora Paula’ y Pedro Coral no solo cautivó a la audiencia, sino que también selló una amistad duradera entre Sandra Reyes y Miguel Varoni. Durante la entrevista, Varoni destacó el talento y carisma de Sandra, calificándola como una actriz excepcional cuya contribución a la televisión colombiana será recordada por siempre.

La química entre ambos actores fue fundamental para el éxito de la primera temporada de Pedro, el escamoso y su posterior secuela, donde los fanáticos tuvieron la oportunidad de revivir momentos emblemáticos entre los personajes.

La segunda temporada de Pedro, el escamoso resultó ser una despedida inesperada para Sandra Reyes. Aunque en ese momento la actriz no tenía conocimiento de su diagnóstico, su actuación en la serie será recordada como una celebración de su profesionalismo y pasión por el arte.

Publicidad

Sandra Reyes dejó un legado imborrable en la televisión colombiana, y su partida ha sido un recordatorio del impacto que tuvo tanto en la pantalla como en la vida de quienes trabajaron junto a ella.

Sandra Reyes y la ‘doctora Paula’, icónico personaje con el que deslumbró en la televisión

Nacida el 31 de mayo de 1975, Sandra Reyes dejó una huella profunda en la televisión colombiana gracias a su carisma y talento. Su carrera incluyó producciones memorables como Paraíso Travel, Cuando Vivas Conmigo y Laura, la Santa Colombiana, donde interpretó a personajes que cautivaron tanto a críticos como a espectadores, pero sin lugar a duda fue el papel de 'La doctora Paula', en la famosa novela 'Pedro el escamoso' que le dio reconocimiento internacional.