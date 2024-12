Miguel Varoni y su reacción tras muerte de Sandra Reyes: "Hasta siempre mi doctora Paula"

Este domingo 1 de diciembre se conoció la muerte de Sandra Reyes , actriz colombiana que hizo parte de grandes producciones de telenovelas y quien dejó un legado en la industria.

Tras conocerse su muerte, sus amigos y allegados no dudaron en pronunciarse entre ellos Miguel Varoni, con quien compartió escenario en la reconocida producción Pedro el Escamoso, donde ella hacía papel de la doctora Paula y el de Pedro.

No solo fueron compañeros de trabajo, sino que también entre ellos se forjó una gran amistad. Apenas tuvo conocimiento de la muerte de su amiga, no dudó en pronunciarse con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hasta siempre, mi doctora Paula… Sumerce no sabe la falta que me va a hacer!! Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón”, señaló Miguel Varoni en su cuenta de Instagram .

Agregó, además: “Hasta siempre, mi doctora. Gracias por tanto”.

Los comentarios en la publicación no dieron espera y se pueden leer frases como: “Lo que tenía en la segunda parte de la novela fue lo que en realidad estaba sucediendo”, “Vi muchos comentarios de personas criticándola por su deterioro físico, sin saber todo lo que detrás de ello, por eso jamás debemos juzgar a nadie, hasta siempre Sandra”, “Una lamentable pérdida QEPD mi querida doctora Paula”.

Publicidad

¿De qué murió Sandra Reyes?

La actriz, recordada especialmente por su icónico papel como la 'doctora Paula' en la producción Pedro, el Escamoso , murió en su hogar, a las afueras de Bogotá, tras una valiente y discreta batalla contra el cáncer de seno.

Su primo, Nicolás Reyes, compartió algunos detalles sobre los últimos momentos de la actriz, destacando que falleció en paz, rodeada de su familia. "Ella decidió mantener su diagnóstico en absoluta privacidad, y todos respetamos esa decisión", comentó. Este enfoque reservado reflejó la manera en que Sandra manejó su vida personal, lejos del ruido mediático.