El día que Sandra Reyes dijo que se la llevaron los extraterrestres: así lo recordaron

Tras el fallecimiento de Sandra Reyes, recordada por su icónico papel de la doctora Paula Andrea Dávila en Pedro, el escamoso, las redes sociales revivieron un episodio curioso y poco convencional en la vida de la actriz. En una entrevista, Reyes compartió que había vivido lo que describió como una experiencia sobrenatural en la que, según su relato, fue llevada por extraterrestres a bordo de una nave espacial.

Un encuentro fuera de este mundo

La actriz, quien falleció el domingo 1 de diciembre a los 49 años , narró en su momento que el contacto con seres de otro planeta marcó un antes y un después en su vida. Según su testimonio, fue “raptada” por un grupo de ovnis y llevada a una nave que describió como transparente.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como un sueño y, la verdad, ¿quién me iba a creer?”, relató la actriz en su declaración.

Sandra Reyes explicó que la experiencia la llevó a un lugar que, según su percepción, no era la Tierra, ya que notó una atmósfera diferente y la sensación de estar en un espacio desconocido. Incluso mencionó que atravesó un túnel dentro del planeta, aunque aseguró no recordar los detalles exactos de lo ocurrido.

Murió Sandra Reyes. Foto: Instagram @sandrareyesoficial.

Una nueva perspectiva sobre los extraterrestres

Tras esta vivencia, Sandra comenzó a estudiar con mayor interés todo lo relacionado con los fenómenos extraterrestres. En particular, mencionó que el libro Rescate de la Tierra le ayudó a comprender mejor lo que, según ella, había experimentado.

Publicidad

Ese encuentro despertó mi curiosidad sobre la vida en otros planetas y sobre el propósito que podría haber detrás de estas experiencias aseguró Reyes en una entrevista.

Un legado más allá de la ficción

Aunque su relato fue recibido con escepticismo por algunos, otros admiraron su valentía para compartir una experiencia tan inusual. Más allá de este episodio, Sandra Reyes será recordada por su talento actoral, su autenticidad y su capacidad para conectar con el público, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Publicidad

El recuerdo de esta experiencia se sumó al legado de una actriz que marcó un hito en la televisión colombiana y cuyo paso por el mundo dejó huellas profundas y relatos inolvidables.