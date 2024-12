Así reaccionan las redes a muerte de Sandra Reyes, protagonista de 'Pedro, el Escamoso'

Este domingo, 1 de diciembre, se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Sandra Reyes , reconocida actriz colombiana que dejó huella en los corazones de los ciudadanos por su papel de la 'doctora Paula' en la novela 'Pedro, el escamoso', y otras producciones de los años 90, como Clase aparte, la Mujer del Presidente, entre otras.

Según allegados, al parecer la causa del fallecimiento de la artista fue un avanzado cáncer de seno que acabó con su vida a sus 49 años.

A través de redes sociales, miles de colombianos han reaccionado a la partida de la actriz: "Recuerdo mi infancia viéndola como la Dra Paula y recién la vi nuevamente como Amparo Henao en el cartel de los sapos. Una mujer muy talentosa en su arte".

Paz en la tumba de Sandra Reyes. Excelente actriz ! Recuerdo mi infancia viéndola como la Dra Paula y recién la vi nuevamente como Amparo Henao en el cartel de los sapos. Una mujer súper talentosa en su arte. Increíble noticia 🥺😭 pic.twitter.com/SjyxuWS7ZK — Elcuara 🇵🇦 (@elcuaracom) December 1, 2024

Seguidores de Reyes recuerdan sus papeles en producciones como 'La Mujer del presidente', y en los 2.000 hizo parte del elenco de 'Pedro, el escamoso', 'La saga: negocio de familia', y recientemente participó en la serie del Canal RCN llamada 'Rigo'.

Así reaccionó Miguel Varoni, quien fue pareja de la 'doctora Paula' en la novela Pedro, el escamoso

"Hasta siempre, mi doctora Paula. Sumercé no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre va a estar en mi corazón", se lee en una publicación de redes sociales del reconocido actor colombiano.

De qué murió Sandra Reyes?

Su partida ha conmovido profundamente a colegas, amigos y seguidores. Actores, productores y figuras del medio han recordado con cariño su profesionalismo, amabilidad y el impacto que tuvo en la industria. Allegados mencionaron que falleció a causa de un avanzado cáncer de seno.

Un adiós íntimo

La familia de Sandra Reyes ha optado por rendirle un homenaje en privado, respetando su deseo de mantener su vida personal lejos de los reflectores. Esta decisión subraya la importancia que siempre dio a su intimidad, incluso en momentos tan difíciles como su enfermedad.

"Su legado va más allá de los personajes que interpretó; fue una mujer con un espíritu noble y un corazón generoso", expresó un colega cercano.