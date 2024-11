Santandereana vivió "calvario" tras denuncia en Cartagena: "no hubo noche de pasión"

Una turista santandereana en Cartagena se viralizó luego de que denunció cobros excesivos en el transporte en Cartagena e incluso ha sostenido un enfrentamiento en redes sociales con el alcalde Dumek Turbay quien pidió claridad sobre esa denuncia.

En un nuevo video que publicó la mujer, describió el “calvario” en el que se convirtió su viaje a la capital de Bolívar tras sus denuncias. La mujer asegura estar siendo perseguida por las autoridades locales.

Según explicó, se enfrentó con el alcalde de la ciudad. “Claro, él no va a quedar mal, no ve que es el alcalde. Qué va a quedar mal; la palabra de él vale, la mía no vale nada [...] Él decía que yo no tenía reservas en Cartagena y me tocó hacerle un video desde la habitación”.

La turista también contó que viajó con su esposo para celebrar una especie de luna de miel, pero “se le acabó la luna y la miel. Casi que salimos peleados, no tuvimos ni paz ni tranquilidad en todo el fin de semana. No pudimos disfrutar nada”.

Añadió que “las noches de pasión” también se vieron interrumpidas: “Teníamos una noche loca, una noche de pasión para celebrar, y resulta que no acabamos de llegar a la habitación cuando me dicen que salga porque llegó el comandante, el subintendente, y varios policías en camionetas, todo custodiado, para aclarar la situación”.

La mujer incluso relató que el secretario del Interior de Cartagena le pidió que formalizara su denuncia, de lo contrario sus acusaciones serían consideradas falsas: “Otro calvario más. Perseguida por la justicia, por los políticos y por todo el mundo”. En conclusión, expresó que habría sido mejor guardar silencio para evitar el “calvario” que terminó viviendo.

Este es el nuevo video de la turista santandereana:

¿Qué dicen las autoridades en Cartagena?

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay sostuvo: “Inmediatamente supimos lo del video, la @secturismoctg @DATT_Cgena y @PoliciaCtagena, se dieron a la tarea de investigar el caso y contactar a la presunta afectada para conocer su versión, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades con éxito. Identificamos a los afectados, los contactamos, escuchamos, resolvemos, nos disculpamos, resarcimos, ajustamos y avanzamos”.

Además dijo que la señora nunca respondió y "tenemos la pruebas de todos los medios por los cuales se intentó el contacto, celular, WhatsApp, Instagram, Tiktok. Los agentes de @PoliciaCtagena en turno ese día y hora, ninguno da reporte de alguna denuncia al respecto, y en las cámaras de seguridad sólo se le ve a la ciudadana saliendo de vuelos nacionales, reclamando el ticket de su taxi y grabando el video”, añadió.