“Se masturbó detrás de mí”: mujeres denuncian dos casos de abuso sexual en Transcaribe

Un hecho repudiable se presentó el pasado viernes 10 de enero a bordo de un bus de Transcaribe en Cartagena. Una joven de 20 años, quien prefirió ocultar su identidad, le contó a BLU Radio, la situación que padeció a causa de un hombre, quien, según dijo, se masturbó a sus espaldas en momentos en que el vehículo venía repleto de pasajeros. La mujer estaba en la Estación Chambacú.

"Ese día era viernes sin moto. Eran las 6:40 de la tarde y el bus venía lleno. Inicialmente sentí que una persona se acercó demasiado a mí, pero me moví hacia adelante y no le presté atención. Cuando iba por la tercera parada del barrio Las Gaviotas sentí algo mojado y frío en la cola. Me toqué el pantalón y al oler mi mano me doy cuenta que era semen", relató la víctima.

En medio de su desespero, la joven mujer se acercó a otra pasajera y empezaron a mirar a su alrededor para encontrar alguna pista de lo sucedido.

"Cuando la gente se empieza a bajar una señora que ya había descendido del bus me hace señas por la ventana y me señala al muchacho, quien venía delante de ella y tenía el suéter mojado. En ese momento quedo en shock y le pido un pañito húmedo a la chica que va a mi lado, me empiezo a limpiar y es cuando un señor dice que vio al hombre y se dio cuenta que llevaba la camisa mojada" sostuvo la afectada.

Esta situación le causó molestias a la pasajera de Transcaribe, quien no ocultó su molestia, pues considera que las personas que iban a su alrededor se dieron cuenta y no dijeron nada. Desde ese día subirse a estos buses se convertido calvario para ella.

De igual manera, la usuaria, quien prefirió no denunciar, afirmó que solicitó ayuda en Transcaribe para tratar de identificar al hombre, a través de cámaras de seguridad pero le dijeron que sin la placa del vehículo era sumamente difícil pues a esa hora pasaban muchos buses del sistema.

Otro caso similar

Un caso muy similar le ocurrió a Airlin Pérez Carrascal, quien aseguró a BLU Radio que el pasado martes 14 de enero fue víctima de abuso sexual en un bus Transcaribe. Su caso ocurrió pasadas las 6:40 de la tarde.

"Era hora pico y el Transcaribe venía muy lleno. El agresor se colocó cerca de mí y comenzó a agredirme sexualmente. Me doy cuenta cuando siento algo muy extraño en mi pierna, creo que el hombre empezó a eyacular, me quedé paralizada. Intimidada porque el tipo no me dejó de mirar, como pude reaccioné y empecé a decirles a las mujeres que venían en ese bus que se alejaran de ese tipo, quien usaba una mochila, la cual tapaba su miembro", contó Pérez, quien también es defensora de derechos humanos.

Posteriormente, el articulado de Transcaribe se detuvo en la Estación María Auxiliadora, el agresor se bajó y se puso nervioso, ella impidió la huida, alertando al vigilante de la Estación, y se dirigieron a un CAI de Policía cercano para instaurar la denuncia. El hombre estuvo capturado durante 32 horas, pero posteriormente fue dejado en libertad

Airlin sostuvo que el caso está en Medicina Legal, a donde llevó el traje que usaba ese día, el cual es analizado en laboratorio.

