Se quedó dormida en una cafetería y despertó rodeada de extraños y con deuda de $2 millones

Una broma de amigas tras una despedida de soltera dejó a una mujer con guayabo, no solo por lo que se tomó sino por la cuenta que recibió al despertarse en una bar. Esta fue su reacción.

Una usuaria de TikTok, conocida como @alesrlafita, reveló en un video una curiosa broma que le hicieron sus amigas en una terraza de un bar en Logroño, España. En menos de 24 horas, el video se volvió viral, acumulando más de 3 millones de reproducciones y 200.000 "Me Gusta".

Todo comenzó cuando Ale se quedó dormida en la terraza debido al cansancio tras una despedida de soltera. En el video subido a TikTok, se observa a Ale despierta rodeada de personas desconocidas. "POV: te quedas dormida en una terraza y te despiertas con gente totalmente desconocida", fue el texto inicial del video.

Momentos después, una mesera del establecimiento se acerca a la joven y le entrega una cuenta con una cifra sorprendente: 500 euros, más de dos millones de pesos. Al recibir la cuenta, toda la plaza comienza a aplaudir, y Ale, entre risas, trata de comprender lo sucedido.

"Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500€", explicó Ale en su red social.

La situación se torna aún más intrigante cuando Ale revela que muchas de las personas presentes no se conocían entre sí, pero decidieron participar en la broma.

"Realmente entre ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño y el restaurante estaban siendo cómplices", agregó en otra publicación.

Los comentarios de usuarios de TikTok no tardaron en llegar. Entre las reacciones más destacadas se encuentran: "Así quiero acabar yo en tu despedida de soltera", "Y la cuenta para cuando te despiertes", "Si me dan esa cuenta me quedo dormida de nuevo", y "Histórico".

La historia detrás de este video viral es una muestra del poder de las redes sociales para difundir momentos espontáneos y curiosos. En cuestión de horas, el video de Ale llamó la atención de miles de personas, generó risas y comentarios en toda la plataforma.

Pero más allá del contenido de este video, este tipo de eventos reflejan cómo una simple broma puede resonar de manera significativa en el ámbito digital, mostrando la creatividad y el ingenio de quienes crearon la situación.