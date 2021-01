Se salvó de milagro: youtuber disparó a una placa de acero y la bala le rebotó en la frente

A través de una publicación hecha en Instagram, Cody Detwiler un youtuber conocido como WhistlinDiesel, mostró cómo le quedó la frente al recibir un impacto de bala que él mismo se hizo. Sin embargo, explicó que fue accidentalmente.

Detwiler es reconocido en redes sociales por subir contenido relacionado a motores y partes de todo tipo de autos.

Su publicación se convirtió en viral al contar que tuvo suerte al sobrevivir luego de haber sido golpeado por una bala calibre 50 que le rebotó directamente en la cabeza, según dijo.

No estoy seguro de cómo estoy vivo (…) Me golpeé con una bala de calibre 50 que rebotó desde cuatro pies de distancia directamente en mi frente. Estoy bien, solo me están haciendo algunos escaneos para estar seguro de que no tenga más hinchazón escribió en su perfil de Instagram.

El youtuber explicó que estaba disparando a unas placas de acero cuando ocurrió el aterrador momento, pero tranquilizó a sus seguidores al aclarar que su cráneo está bien.

“Levanté la mano y sentí que el metal sobresalía y casi me desmayo. Me hice una tomografía computarizada para estar seguro y dicen que mi cráneo no está roto (…) Para cualquiera que se pregunte, estaba disparando a placas de acero desde cuatro pies de distancia como un jefe para ver cuántas podría atravesar, pasó dos”, contó.

A continuación las imágenes. Pueden ser susceptibles.