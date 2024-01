Sebastián Bautista, famoso influencer, muere en fuerte accidente de tránsito

Un hecho lamentable se registró en México, pues se confirmó que el famoso influencer mexicano Sebastián Bautista perdió la vida en un terrible accidente de tránsito en su vehículo RZR. Primero se pensó que era una broma, pero, finalmente, Diana Estrada dio detalles de la situación.

"Chiquis, no sé qué voy hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo", dijo ella, confirmando así la muerte del influencer Sebastián Bautista.

El influencer, de 23 años, era reconocido en México por su cuenta de TikTok, que contaba con más de 100.000 seguidores, por sus videos de superación personal, salud y estilo de vida. Por tal razón, al conocerse la noticia las redes del joven se inundaron de mensajes lamentando su muerte.

"Te vamos a extrañar mucho Sebas"; "Vuela alto hermoso, extrañaré tus historias locas en Instagram, tus peleas con Diana, tus hay equis. Aún estoy en shock"; "Sebas te juro que no lo creo, se te va a extrañar mucho"; "Sebas Dios te acompañe en tu camino vuela alto", fueron algunos comentarios por parte de los seguidores del joven influencer.

¿Cómo fue el accidente de Sebastián Bautista?

Realmente se conocen pocos detalles del porqué se generó el accidente del influencer mexicano. Sin embargo, la poca información que se sabe explica que todo pasó el pasado viernes, 12 de enero, cuando Bautista estaba conduciendo el vehículo tipo Razer de la línea Polaris en la isla Altamura, Angostura en la Bahía de Santa María.

Según fuentes, él habría perdido el control del vehículo lo que llevó a que este se volcara y cayera sobre sí mismo, hecho que generó la muerte inmediata del joven mexicano. Por ahora, no se sabe a dónde se desplazaba o qué estaba haciendo por esa vía, o exactamente qué generó el accidente.

